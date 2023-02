$!Dani Duke, la novia de ‘La Liendra’, reveló que se operó “por perezosa”

A pesar de que no hacía dietas, siempre lucía flaca porque su contextura es delgada, sin embargo, siempre era criticada por sus seguidores y detractores, por lo que sintió la presión para operarse en enero de 2022.

Según la influencer, conocida también por su relación con ‘La Liendra’, le confesó a sus seguidores que antes de operarse no era muy amante del ejercicio y la vida saludable, por lo que era de contextura delgada, pero lucía bastante flácida.

Tras un mes de haberse sometido al procedimiento estético, ella afirmó que comenzó a sentirse mucho mejor con su aspecto físico y que desde ese momento decidió que iba a cuidarse más, por lo que comenzó a hacer ejercicio.

Le interesa: ¿Cuándo llega la esperada segunda temporada de “Loki” a Disney Plus?

“Subir de peso es lo más difícil... y no quiero subir mucho porque por algo me operé, porque me encanta estar flaca, pero quiero tonificar, y siento que poco a poco lo estoy logrando”, relató Dani Duke después de una sesión de ejercicio en el gimnasio.