“Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces me disculpo porque me equivoqué como ser humano y creo que es importante decirlo, que somos humanos y nos podemos equivocar. Ahora, ni hice un pecado ni tengo un romance con nadie“, dijo Daniel Arenas.

Además, resaltó el enorme cariño que tiene por cada una de sus compañeras de trabajo, por quienes siente admiración.