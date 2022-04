$!Daniela Álvarez se une a Osadía Infinita un homenaje a la valentía y determinación de las mujeres latinas

Por otro lado, en línea con el pilar de sostenibilidad, Osadía Infinita es amigable con el medioambiente. Para su creación no se utilizan ingredientes cuestionados ni pruebas en animales. Además, se controla toda la cadena de valor, garantizando las mejores materias primas, asegurando el abastecimiento sostenible y la calidad de siempre.

Alineado a este mensaje de valentía, Yanbal invitó a Daniela Alvarez, a ser la imagen de su campaña. Colombiana, presentadora, empresaria, coach motivacional y Miss Colombia 2011, una mujer absolutamente inspiradora que invita a levantarnos y no dejarnos vencer. En 2020, producto de una isquemia tuvo que tomar la dura decisión de perder su pierna para salvar su vida. Fue un momento muy difícil, pero que le dejó grandes aprendizajes. Ella es la fuente de inspiración para salir al mundo y demostrar que nada es imposible, que la osadía es definitivamente inagotable, infinita. El mensaje que nos deja es: “¡Que la osadía sea tu mejor aliado para nunca abandonar tus sueños! Porque la vida está hecha para los que se atreven”

Osadía Infinita lleva un mensaje de valentía, fuerza y determinación. Porque una mujer osada, es una mujer que no teme, no se rinde y siempre se atreve a ir por más. “Queremos que las mujeres busquen en su interior ese espíritu infinitamente osado y formen parte de una comunidad de mujeres valientes que se atreven a soñar, a superar los obstáculos de la vida con una actitud resiliente, ya sea siendo el motor de sus hogares, de sus familia y de sus propios negocios”, agregó Angelica Carranza.

Luego de 2 años de una coyuntura mundial complicada, la economía se reactiva y espera superar niveles pre-pandémicos. Una estrategia clara de estos modelos de reactivación en perfumería es la de los Flanker o nuevas variantes sobre productos y/o líneas de perfumes bien posicionadas, con el objetivo de dinamizar el mercado y generar un mayor atractivo.

Así, Yanbal presenta “Osadía Infinita”, una nueva variante de una de sus líneas de perfumes femeninos más queridas, Osadía, con un nuevo aroma y diseño de empaque y, un mensaje claro con el que quiere hacer un homenaje a la fuerza, determinación y osadía inagotable de la mujer latina.

“Osadía infinita, fue diseñado como un homenaje a todas las mujeres latinas que no temen a vivir su vida con valentía, fuerza y determinación y así, logran todo lo que se proponen. Que no aceptan un no como respuesta y se levantan a pesar de las dificultades. Mujeres, que más allá de la belleza física, brillan por su determinación y gran carácter. A todas ellas queremos recordarles, que la osadía siempre está presente y es inagotable. Adicional, este perfume representa para nosotros una apuesta por la innovación con la que introducimos una novedosa propuesta olfativa con el sello de calidad incomparable de los perfumes Yanbal.” Comentó Angélica Carranza, Directora corporativa de perfumes Yanbal.

Para Yanbal, este nuevo perfume simboliza la continuación del legado de uno de los perfumes más vendidos en la región. Por ello, junto con sus centros de investigación, ha creado una fórmula única e innovadora con insumos cuidadosamente seleccionados y extraídos gracias a técnicas y procesos vanguardistas, para lograr un producto con calidad asegurada.

El aroma de Osadía Infinita es una impresionante combinación de dulces y jugosas bayas doradas, también conocidas en la región como uchuvas, aguaymanto o bayas incas, que le agregan el halo de alegría y encanto, propios de la mujer latina. Un bouquet precioso e impactante de flores solares, en donde la Flor de Mimosa toma el protagonismo, irradiando brillo y fuerza, como la de la luz del sol. Fue elegida entre muchas, porque además de su belleza y aroma, desde la 2da guerra mundial fue convertida en un tributo a las mujeres, como homenaje a su fuerza y resiliencia, tanto que hasta el día de hoy regalarlas es un símbolo de admiración. Y, finalmente, un fondo cálido de madera de Guayacán también conocida como madera de guayaco que le aporta carácter y sofisticación, además de reforzar la duración. ​