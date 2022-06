Anteriormente, Daniela había anunciado que se retiraría temporalmente de los escenarios como presentadora. El motivo era la recuperación del pie, que ahora presenta nuevamente una herida abierta, causándole dificultades para movilizarse.

Según la joven, no se dio cuenta del momento en que se abrió la herida debido a que no cuenta con mucha sensibilidad en esa parte del cuerpo. Afortunadamente, la lesión no es tan profunda como la vez anterior.

“Quiero contarles que se me volvió a abrir un poco mi llaga en el pie (...)

“Me van a hacer un tratamiento bomba para cicatrizar rápido, empezando por la cámara hiperbárica (...) eso me va a ayudar a mejorar mis tejidos”. Expresó Daniela Álvarez.

