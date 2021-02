Daniela Ospina dice que se “dejó meter un gol” de James Rodríguez

En medio de una sesión de preguntas y respuestas con los fans, Daniela Ospina, modelo, empresaria y, para este caso, exesposa de James Rodríguez, respondió, acompañada de su cuñada, Jessica Sterling y su hermano, el arquero David Ospina a la particular pregunta de uno de sus fans.

El hombre le preguntó si era cierto que había sido David Ospina, su hermano, quien le había presentado a James Rodríguez, de quien después se separó y con quien tiene a su hija Salomé.

“No, nunca. Es más, mi familia me decía que con futbolistas no, hasta que me dejé meter el gol”, respondió Daniela, quien también estaba acompañada por sus sobrinos Dulce María y Max.

Es la primera vez que Daniela se deja ver en sus redes sociales tras las declaraciones de su ex más reciente, Harold Jiménez.

“Vivimos momentos que de verdad creo que los dos los vamos a llevar siempre en nuestros corazones, pero definitivamente llegó un punto en el que nuestros proyectos laborales iban en caminos diferentes y tomamos la decisión de hacernos a un lado y de cada uno seguir luchando por sus sueños”, dijo Jiménez en su cuenta de Instagram.