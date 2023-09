Daniela Tapia se destapó en ‘MasterChef ’ sobre fetiche que tuvo con la ropa interior de su expareja

Daniela Tapia, conocida por su destacada participación en 'MasterChef Colombia', sorprendió al revelar un peculiar secreto en uno de los episodios más recientes del programa.

A lo largo de los 90 capítulos en los que ha participado, Daniela ha sido reconocida por su perseverancia, pero también por las controversias que ha protagonizado.

En el episodio 89, la presentadora Claudia Bahamón planteó una serie de preguntas a los participantes antes de un desafío, una de las cuales era si tenían "algo guardado".

Daniela Tapia no dudó en responder y su revelación generó diversas reacciones tanto en sus compañeros de cocina como en los testimonios individuales. Su confesión estaba relacionada con una expareja suya.

“Una vez estaba en una relación, el hombre me gustaba mucho, y me encantaba llevarme sus calzoncillos. Una persona que amé, y a mí me encantaba llevarme sus calzoncillos puestos, o sea era como que me gustaba llevarme algo de él. Es como que tengo algo tuyo conmigo y algo íntimo”, confesó la actriz

El humorista Adrián Parada, quien se encontraba junto a Daniela en ese momento, bromeó al decir que se alejaba por miedo a que ella le quitara la ropa interior.