Daniella Álvarez cumplió el sueño de volver a correr

Sin duda alguna, la exreina y presentadora Daniella Álvarez ha demostrado toda su valentía y lucha luego de perder una de sus extremidades en el 2020; aunque su vida ha cambiado, ella no se dio por vencida y, por el contrario, la disfruta al máximo.

“Soñaba con este momento, VOLVER A CORRER! Sabía que no serían 10 kilómetros pero tendría la satisfacción de haberlo intentado. Trotar no es fácil, se cansa el muñón, mi pie derecho aún no tiene la fuerza para impulsarme pero mi prótesis hacia el trabajo de mis dos pies!”, escribió Daniella.



Además, la exreina también manifestó en el video que sintió muchas ganas de llorar al llegar a la meta y que “haberlo conseguido a pesar de cualquier dificultad significa mucho para mí”, dijo.