$!Daniella Álvarez rompió el silencio y habló de su relación con Daniel Arenas

Daniella Álvarez y Daniel Arenas sorprendieron al mundo de la farándula tras confirmar su relación en septiembre de 2021. La pareja cautivó a sus seguidores por sus demostraciones de amor a través de fotografías y videos, sacadas como de un cuento de hadas; sin embargo, es las últimas semanas ha corrido el rumor de que el actor y la exreina de belleza le pusieron punto final a su historia de amor.

Las postales e historias en las redes sociales que un día fueron el reflejo del profundo amor entre la barranquillera y el bumangués, ahora hacen parte del pasado, pues ninguno de los dos ha vuelto a publicar imágenes en las que se les vea juntos. Es más, recientemente, la ex presentadora del “Desafío The Box” visitó Estados Unidos, país en el que se encuentra radicado Daniel debido a su nuevo trabajo como conductor del programa “Hoy Día”, de la cadena de televisión internacional Telemundo; pero no se les vio juntos.

Vale destacar que el chisme sobre la ruptura entre Daniella y Daniel se originó tras el beso que este último le dio a la reconocida presentadora y actriz puertorriqueña, Adamari López, justo el día de su debut en el programa matutino.