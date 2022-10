David Carlier: “Es hora de que los hombres hablen en serio sobre sexualidad”

A raíz de esto decidimos empezar a desmitificar mitos de la vasectomía, cómo es el procedimiento y los mitos urbanos de este tema. Aún hoy en no se puede hablar de la de la vasectomía porque se sabe que existe, pero entre los hombres no hablamos de ese tema”.

Nosotros los hombres no hablamos de ese tema y la vasectomía es un tema de planificación sexual en el cual la responsabilidad es del hombre. Siempre es más fácil decir que la mujer se tiene que hacer la ligadura de trompas, pero quirúrgicamente es más fácil que el hombre se haga una vasectomía.

En mi caso personal yo en el colegio nunca tuve clases de educación sexual. Los hombres nos hemos formado con lo que vemos y escuchamos de los amigos que son más cancheros, que son un poquito mayores o la información vaga que encuentra uno por internet. Bueno, en esa época no había internet, sino en televisión, entonces nuestra educación sexual se viene alimentando a través de lo que escuchamos y vemos, no somos capaces de ir a un médico a consultar.

“Parto siempre desde una teoría y es que nosotros los hombres hablamos mucho y en sí no decimos nada. Hablamos mucho de sexo, pornografía y sí, pero los temas de sexualidad... Nosotros no tocamos ese tema.

Siempre he sido director asistente, desde el 2014 hemos hecho ya cuatro o cinco series de televisión y me dan la oportunidad de asumir el mando de Macho y desde ahí empezó el proceso de escritura, más o menos en febrero de 2021.

“Macho surge de una anécdota que le cuentan a Luis Fernando (Ordúz) y a Mario Mantilla un amigo de ellos que se llamaba Óscar Mendoza y él la quería volver una obra de teatro. Decidieron empezar a armar un guión, pero desafortunadamente Óscar murió y como homenaje, para las convocatorias 2021 del ministerio de las TIC, Mario Mantilla y Fernando Ordúz desean volver esto una serie web de ocho capítulos de 10 minutos de duración y me busca, pues hago parte del equipo de ellos.

Pero este es también un buen momento para que sean los hombres quienes se tomen en el tiempo de repensarse, reinventarse y, por supuesto de hablar sobre su sexualidad, desmitificando tabúes y tomándose las cosas en serio, no en juego o no como un algo que deben defender con agresividad.

¿Cuándo se reúnen no hablan de esto?

“No, no somos capaces de decir, venga, me está pasando esto y más con los amigos porque por más de que uno tenga un amigo ingeniero, presidente, médico, no van a tomar en serio, las cosas que hablamos en una reunión de hombres”.

¿Cómo abordaron este tema?

“Después de tener la idea, empezamos a ver hacia dónde la queríamos llevar. En ese proceso estaba Mario Mantilla, Luis Fernando Ordúz y Catalina Serrano y entró yo con mis comentarios: es un tema más que delicado, del que no se habla y hay que saberlo tomar de forma que no sea ofensiva y vimos que la forma más práctica era a través del humor, solo que es un humor que yo llamo inteligente.

El humor que tengo es un poco sarcasmo, un poco negro, creo que ese es el sello mío”.

¿Cómo se escogió el casting de la serie?

“La idea era buscar un hombre de 45 años para arriba y una mujer en edad promedio. Hemos trabajado con un actor que ha salido en producciones importantes, Diego Mendieta, y él es también nuestro director de actores, entonces de una u otra forma el papel fue escrito para él.

Empezamos la búsqueda de nuestra mujer protagonista, María Fernanda Laguna, y por casualidades de la vida Sandra Beltrán, más conocida como La Diabla, acababa de llegar a Bucaramanga.

Nos pusimos en contacto, les mostramos el proyecto, se interesó mucho y empezamos un trabajo que creo que es una de las cosas que resaltan la serie y es que se ve muy natural, hay química.

Duramos un mes con ellos en proceso de ensayo y desde el momento en que empezamos los ensayos hasta que terminamos generamos química: yo veía cosas de Sandra que me servían para enriquecer el personaje, lo mismo Diego, y así fue creciendo.

El equipo técnico es 100% santandereano, solo trajimos a una persona de Bogotá, y de una u otra forma venimos haciendo escuela desde el 2014”.