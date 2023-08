Se trata de Andrés Felipe Gómez, quien llegó al escenario del programa de Caracol TV en la noche del miércoles 16 de agosto del 2023, dispuesto a demostrar que era el doble perfecto de James Brown. Con una energética interpretación del tema “I Got You (I Feel Good)”, logró cautivar a los tres jurados, que le dieron el pase a la siguiente etapa.

Un joven de 23 años sorprendió al jurado y al público de Yo Me Llamo con su gran talento para imitar a James Brown, el legendario artista estadounidense conocido como el padrino del soul y el funk. Lo que pocos saben es que detrás de su voz y su carisma hay una historia de lucha y superación.

Pero lo que más impresionó fue su testimonio de vida, que compartió con los presentadores y los televidentes. Andrés Felipe contó que desde muy pequeño sintió pasión por la música y que aprendió a cantar escuchando a su abuelo, quien era músico profesional. Sin embargo, su sueño se vio truncado por las dificultades económicas y familiares que tuvo que enfrentar.

“Mi mamá se fue cuando yo tenía 7 años y me dejó con mi papá, que era alcohólico y violento. Yo tuve que trabajar desde niño para ayudar en la casa, vendiendo dulces, limpiando zapatos, lo que fuera. A los 15 años me escapé de mi casa y me fui a vivir a la calle, donde conocí a otros chicos que también cantaban”, relató.