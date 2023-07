De nuevo: Shakira vuelve a ser acusada de fraude fiscal por la Hacienda de España

Shakira es una de las cantantes más famosas del mundo y todo lo relacionado con su vida pública y privada termina siendo tema de conversación en todos los medios de comunicación internacionales. Esta vez no es ni su último lanzamiento, ni su posible nuevo amor los que están protagonizando titulares alrededor del globo terráqueo; es su pleito con la Hacienda española la que vuelve a poner a los focos sobre la barranquillera.

Desde hace ya varios años el ente encargado de los asuntos tributarios de Barcelona acusó a la cantante de no haber pagado los impuestos correspondientes a los años 2012 y 2014, que acumularían una deuda de aproximadamente 24 millones de euros y que le ha generado un pleito legal a la cantante que estaría a punto de definirse el próximo 20 de noviembre, fecha en la que está programado el juicio contra la colombiana.

Sin embargo, ahora hay una nueva querella contra Shakira por los supuestos tributos que no habría pagado en 2018, cuya suma aún no ha sido oficial pero que estaría en unos 120.000 euros aproximadamente, lo que le añade un dolor de cabeza adicional a la intérprete de Hips Don’t Lie, pues ella misma ya ha declarado contra la fiscalía de Cataluña aludiendo a una persecución mediática por cuenta de este tema solamente por su estatus de figura pública internacional.

“El Ministerio Público pide para ella ocho años y dos meses de cárcel por seis delitos contra Hacienda”, informa el medio español Vozpópuli, haciendo referencia a la primera sentencia que le quieren interponer a la colombiana por el fraude inicial por el que detonó este escándalo, que incluso ha sido mencionado en la canción de Shakira junto a Bizarrap, Music Session # 53, en la que la barranquillera le tira dardos venenosos a su expareja Gerard Piqué y la nueva novia de este, Clara Chía.

Por el momento Shakira no se ha pronunciado sobre esta nueva acusación y se sabe que su equipo de abogados han estado trabajando de forma incansable para demostrar la inocencia de la cantante, quien acusa a la Fiscalía española de perseguir su intimidad, escudriñando incluso en las historias clínicas personales y de sus familiares para comprobar con fechas exactas que ella sí residía en España entre 2012 y 2014.

La diva latina también alega que ella solamente se radicó en Barcelona, ciudad en la que vivió hasta el mes pasado de abril, cuando tuvo a su segundo hijo, Sasha, en 2015, año en el que empezó a pagar los impuestos correspondientes a su estadía por más de 186 días, tal como lo dicta la justicia y la ley española. Además, aclara que los años anteriores estuvo intermitente entre España, Miami y Bahamas y todo por cuenta de su relación con Piqué.

Esta novela del Fisco Español contra Shakira parece no tener fin y solamente se sabrá qué resolución tendrá finalizando noviembre, cuando se dé el juicio respectivo y se sepa si en efecto la colombiana es culpable de no pagar impuestos en el país Europeo, en el que ya no vive y ha visitado regularmente en los últimos meses para cumplir con el acuerdo legal de separación con el exfutbolista, a quien le tocan por derecho 10 días al mes junto a sus hijos Milan y Sasha.

Mientras tanto Shakira sigue muy enfocada en su agenda social y musical, cuyo siguiente destino son los Premios Juventud, donde hará una aparición especial luego de décadas de no asistir a ninguna entrega de premios. Solamente se le vio a la barranquillera en la pasada ceremonia que Billboard ha creado para destacar el trabajo de las mujeres latinas en la música, donde la barranquillera fue galardonada junto a otras de sus colegas como Thalía, Ana Gabriel y Goyo.