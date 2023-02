De ‘ridículos’ tildaron a Paola Jara y a Jessi Uribe por celebrar San Valentín

La cantante Paola Jara le dejó un amoroso mensaje a su esposo Jessi Uribe por medio de una publicación en su cuenta personal de Instagram, en la cual revivió momentos del día de su matrimonio con una foto.

“De tu mano siempre quiero caminar por el resto de mis días amor de mi vida feliz día mi amor lindo @jessiuribe3 te amo #sanvalentin#14defebrero ”, fue el mensaje que la cantante le dedicó a su esposo con el fin de no pasar por alto la celebración de San Valentín.

Como era de esperarse, la pareja fue criticada a través de redes sociales, pues son muchas las personas que no comparten la manera en que inició este romance.

“Repitan conmigo... en Colombia no se celebra el amor y amistad hoy... no seamos ridículos, los gringos nos miran raro. Allá no se celebra amor y amistad en septiembre”, “Mediocres, no es una celebración en Colombia”, “Quién dio en en Colombia se celebra San Valentín, no pues los gringos”, fueron algunos de los mensajes que recibió la pareja.

Pero no todos los mensajes son negativos, hay quienes apoyan la relación y les desean mensajes positivos también por medio de redes sociales.