$!“Demonio vestido de cristiano”: famosa cantante revela que Ricardo Montaner fue cómplice de abusos sexuales en su contra

En una entrevista con el programa “Chisme no like”, Noelia se refirió a Montaner como un “demonio” y afirmó que estuvo presente durante el abuso y no hizo nada para protegerla. También declaró que Montaner estaba al tanto del abuso que sufrió a manos de Mamery, quien era pareja de su madre, la cantante Yolandita Monge.

Noelia también recordó que cuando intentó revelar su caso de abuso en el programa “El gordo y la flaca”, fue silenciada por la conductora Lili Estefan, quien le dijo que no hablara así de su madre y que no sabía de lo que estaba hablando.

“Lo único que sí le agradezco fue que le dijo la verdad a Jorge Reynoso (mi esposo), y sí, se lo contó todo, y gracias a eso él lo supo muy temprano también. Yo creo, ellos pensaban que si se lo contaban me iba a dejar, pero no sé”, puntualizó.

“(Mi padrastro) me obliga a ir vestida de cierta manera a un concierto del señor Ricardo Montaner, que es otro demonio más del clan, se viste de cristiano, pero es una malísima persona, porque fue testigo de muchas cosas y no hizo nada”, comentó Noelia.

“Me silenciaron. Inmediatamente, Lili Estefan me mandó a callar al aire. Yo estaba en unas condiciones sumamente delicadas. Estaba en el proceso más peligroso del proceso. [...] Me silenciaron de una forma horrible, estaba al aire [...] me dijo varias cosas como ‘no hables así de tu mamá’, ‘no sabes de lo que estás hablando’, me empezó a regañar”, contó.

Asimismo, la artista añadió: “Absolutamente nadie me apoyó. O se quedaban callados, o me atacaban o me bulleaban o me agredían”.

Noelia fue de las primeras mujeres en la industria de la música en Latinoamérica que denunció un caso de abuso. En 2005 denunció que Topy Mamery había abusado sexualmente de ella en dos ocasiones.