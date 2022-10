Desde Bucaramanga viajaron a Barranquilla en mula para ver a 'La Valdiri' en persona y los ignoró

Todo empezó desde la propuesta de matrimonio que el “influencer” @ElJuniordm le hizo a su novia Ana María una semana atrás.

Ante la alegre noticia que anunciaron en sus redes sociales, a los dos se les ocurrió emprender un viaje como “mochileros” desde su ciudad (Bucaramanga) hasta Barranquilla, con la ambiciosa tarea de llegar a la casa de Valdiri y Saruma para proponerles que fueran sus padrinos de boda.

La loca travesía fue documentada y publicada en redes sociales, inició el lunes 10 de octubre. La pareja solo se llevó dos mochilas y los trajes de papel de Pedro Picapiedra con los que se propuso el matrimonio en una universidad de Bucaramanga.

A través de videos y fotos fueron mostrando su trayecto en las carreteras que conectan a Santander con el Atlántico. En medio del calor, los creadores digitales mostraban cómo se movilizaban en carros y camiones que les daban un “chance” hasta el lugar de origen, que era la casa de Valdiri y Saruma.

Dormían debajo de camiones y en hamacas improvisados para pasar en las noches. Mientras sufrían en su recorrido, los influencers santandereanos etiquetaban y pedía en redes sociales a Valdiri y Saruma alguna respuesta, pero hasta ese momento, no respondían.

Andrea Valdiri les respondió

Andrea Valdiri a través de una publicación en Instagram pareciera que les hubiera contestado que no se arriesgaran a ir a la cabaña donde vive con sus hijas, ya que ese lugar era una zona de descanso, insinuándoles que no los iba a recibir.

“Yo trato de colaborarles, en mi cabaña es lugar de descanso, no se pongan en riesgo, no hagan cosas por mí, les llega a pasar algo, uno no sabe. Son locuras que hace la gente, no se tomen el trabajo de ir porque van a perder la ida, es mi hogar de descanso, quiero que lo respeten, no hagan locuras”, dijo Valdiri en redes.

¿Los atracaron?

Después de cinco días de recorrido, El JuniodDM y Ana María llegaron denunciaron que fueron atracados en Barranquilla. Finalmente, al ver que Saruma y Valdiri nunca les respondieron decidieron devolverse.