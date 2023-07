$!Destapan el momento exacto en el que Shakira se entera que Clara Chía era la amante de Piqué

La artista es tendencia esta semana en las redes sociales, debido a su más reciente entrevista con la revista People, así como los lanzamientos musicales, como por ejemplo, Copa Vacía, recién ‘salida del horno’, una colaboración que hizo con Manuel Turizo.

Situaciones que la artista ha usado para desahogarse y expresar la rabia, el dolor y la decepción que sintió al darse cuenta de que estaba siendo “engañada” por Piqué, con quien convivió por casi 12 años. “Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada, mientras mi papá estaba en la unidad de cuidados intensivos. Pensé que no sobreviviría a tanto. Veía cómo mis sueños se iban. Poco a poco estoy reconstruyendo el nido”, expresó la cantante.