Destapan que Clara Chía se habría hecho impresionante retoque estético pagado por Piqué

El periodista Jordi Martín se convirtió en el azote de Gerard Piqué y Clara Chía cuando el ex futbolista rompió con Shakira. Como si tuviera algún interés oculto de por medio, el paparazzi se dedicó durante semanas a seguir a la pareja catalana por las calles de Barcelona, a la espera de conseguir alguna imagen o información que pudiera dejarlos en mal lugar.

Martín asegura que es Piqué quien le tiene manía porque, según él, siempre ha sido más próximo a Shakira. No obstante, no hace falta escarbar demasiado para comprobar que el periodista está obsesionado con acosar y derribar al ex jugador del Barça. “Piqué es racista, clasista, xenófobo”, llegó a decir en una entrevista con Jorge Viera para su programa The Red Phone.