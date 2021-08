Día internacional del Gamer: glosario para entenderlos

“En las últimas dos décadas, los juegos han pasado de ser un pasatiempo popular a convertirse en el centro del entretenimiento y en una forma de vida. Entender estas formas de comunicarse es importante para integrarnos”, asegura David Marín, lingüista Senior de Babbel.

Ace: palabra que se utiliza en el mundo de los eSports. Hace referencia a que un jugador ha eliminado a todos los integrantes del equipo enemigo, ya sea en Counter-Strike, League of Legends, u otro título en el que se pueda virtualmente, a varios jugadores rivales.

Aggro: del inglés aggresive (agresivo). Aunque tenga una raíz similar, 'aggro’ no tiene nada que ver con el campo ni con el caballo que nos acompaña en Shadow of the Colossus. Este término designa el foco de atención de un NPC enemigo: cuando un personaje nos ataca, decimos que "nos hemos llevado el aggro". Lo suelen acaparar los tanques (personajes con más resistencia).

AOE: si está jugando y alguien le pregunta “¿qué tal la AOE?”, no le está hablando de Age of Empires. Se refiere al ‘Area of Effect’, es decir, la zona sobre la que impactan sus hechizos o los de tus aliados. Término común en juegos que incluyen componente rolero.

Banear: del inglés ‘to ban’ (prohibir): Bloqueo de acceso, generalmente a un servicio o un servidor online de un juego.

Backear (o B): cuando un jugador pone "B" en el chat de juegos MOBA como League of Legends, quiere decir que va a volver a base para curarse, comprar o cualquier cosa antes de volver a la carga.

Burstear: del inglés ‘burst’ (ráfaga): Causar gran cantidad de daño en muy poco tiempo.

Campear: proviene de camping. En juegos multijugador esta táctica consiste en permanecer inmóvil en un punto estratégico del mapa de difícil acceso o escasa visibilidad esperando a que otros jugadores aparezcan en línea de tiro para dispararles. Estrategia muy mal vista y en algunos servidores está penalizada.

EZ: sinónimo de fácil o sencillo. Se usa de modo despectivo en muchas partidas para picar al contrario, menospreciando su forma de jugar.

"F en el chat": ¿Ha visto alguna vez que alguien respondía a un suceso lamentable escribiendo "F" o "F en el chat"?, es un término para mostrar empatía hacia quien ha pasado por algo triste. Proviene de una escena de Call of Duty: Advanced Warfare en la que, en un funeral, había que pulsar la tecla F para “mostrar respeto” al compañero caído.

Hostear: opción de Twitch para que, cuando termine una transmisión, todos sus espectadores pasen a la persona que usted hostea. Viene de 'host', que en español significa “anfitrión”.

Kappa: denota sarcasmo o humor falso. Se refiere a la emoción de Twitch de la cara descarada del empleado Josh DeSeno.

Levelear: del inglés ‘level’ (nivel). Es jugar con el único fin de subir el nivel de un personaje para desbloquear nuevas misiones, enemigos o ventajas.

Mutear: cuando en un juego online hay alguien que no para de hablar, decir tonterías, poner música o hacer ruidos por el micrófono, la opción más recomendada es mutearlo. Es un anglicismo prestado del verbo 'mute', aunque en español ya está ‘silenciar' para ese mismo acto.

Noob: del inglés ‘newbie’ (novato). Forma despectiva de referirse a un novato por no respetar a jugadores más veteranos o por no mejorar con el paso del tiempo.

Pinguear: el ping es la velocidad de salida y entrada de los paquetes de datos; cuanto más alto esté el ping, peor funciona la conexión. También se refiere a las señales internas in-game.

Rushear: un ataque rápido sobre un punto concreto del escenario para sorprender al rival. En Counter Strike, 'Rush B' es correr hacia esa posición para poner el explosivo. En Starcraft realizar un "Rush Zerg" es generar criaturas básicas para atacar al poco tiempo de comenzar.

Stun (aturdimiento): un ataque con 'stun' es un golpe capaz de aturdir al rival produciendo un 'stuneo'. El movimiento deja temporalmente fuera de combate a un rival provocando una situación de desventaja para el equipo enemigo.