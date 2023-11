¿Diego Daza, el encargado de destruir el matrimonio de Felipe Saruma y Andrea Valdiri? El cantante rompió el silencio

En los últimos días, ha generado gran atención en Colombia la figura destacada de Andrea Valdiri, reconocida empresaria y bailarina. Su divorcio del creador audiovisual Felipe Saruma, con quien estuvo casada durante año y medio, se ha convertido en un tema candente de conversación.

A pesar de que la pareja era ampliamente querida en las redes sociales y había ganado la admiración de sus seguidores por su relación, incluso superando la diferencia de edades, empezaron a circular rumores de una crisis matrimonial hace algunos meses. Estos rumores finalmente se confirmaron el 23 de noviembre, cuando tanto Andrea Valdiri como Felipe Saruma anunciaron su separación a través de sus perfiles en redes sociales.

A pesar de que ni 'La Valdiri' ni Saruma proporcionaron detalles sobre los motivos que los llevaron a tomar esta decisión radical, simplemente informaron a sus seguidores que su separación fue amistosa y que siguen siendo muy buenos amigos. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido un rumor que ha sorprendido a muchos.

Surge la especulación de la presencia de una tercera persona que habría intervenido en la relación, indicando que la empresaria podría haberle sido infiel a Saruma. Según las conjeturas, esta tercera persona sería nada más y nada menos que el cantante vallenato Diego Daza, quien previamente actuó como invitado musical en la boda de la pareja influencer.

Esta afirmación proviene de un creador de contenido a través de la cuenta de TikTok 'El radar', donde sostiene que la ruptura se originó debido a una presunta infidelidad de la empresaria barranquillera con el músico.

Además, en las últimas horas el cantante vallenato publicó un video de Andrea Valdiri cantando y bailando 'El DM', una de sus canciones más sonadas del momento. Los comentarios en esta publicación no se hicieron esperar y algunos de los seguidores del artista creen que tienen algo juntos: "No creo que Diego cambie su esposa por esta mujer que ha tenido más palos que Tarzán...?", "Esa es la mujer de la que me debo hacer amiga este diciembre, porque lo que va haber es Vallenato y trago carajo!", "Diego Daza va por el peaje de Sanjuan con Andréa VALDIRI" son algunos de los más leídos.