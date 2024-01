Diego Guauque estaría preparando su regreso a Séptimo Día: ya habría fecha definida

De la batalla a la inspiración

El periodista expresó su triunfo con estas palabras: “El sarcoma se había ido de mi cuerpo, pero no invicto. Se me llevó un riñón y rompió un pedazo de la vena cava. Pero sigo vivo, vivo para contarlo y eso es lo que importa ahora”. Su historia no solo es de superación personal, sino también un testimonio inspirador para todos aquellos que enfrentan adversidades similares.