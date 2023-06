Diego Guauque renace y se deja ver luego de superar el cáncer: “No fue fácil”

Sin embargo, y para fortuna del comunicador, los últimos días, han sido mejores, así lo dejó ver en un nuevo video que compartió en su cuenta de Instagram, en donde ha quedado grabado su proceso, desde que supo que tenía un sarcoma en su abdomen.

“Hace 23 días estaba en plena cirugía, la cirugía más importante de mi vida. Hoy, como lo pueden ver, ya estoy mucho mejor. Avanzo en fisioterapia, en ejercicio y me siento mejor. Tengo más pelito, me está volviendo a crecer y estoy bien de ánimo”, expresó en el clip.

Desde el gimnasio, Diego comentó cómo continuaba la etapa final para poder ser libre del sarcoma y finalmente, poder tocar la campana (que significa que el paciente venció el cáncer).

“¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? ...”, indicó, mientras pensaba. “Posiblemente, -prosiguió- una quimioterapia para barrer, por si quedaron algunos residuos tras la cirugía que eliminó ese sarcoma o, lo más probable, que vengan ciclos de radioterapia. A mí nunca me han hecho ciclos de radioterapia durante este semestre, entonces sería una novedad para mí, pero eso lo determinará el oncólogo esta semana”, dijo Guauque.

“Seguiré avanzando con mucha motivación, muy recuperado y con mucha buena fe y mucho optimismo porque el sarcoma me lo sacaron, eso es lo más importante. Me sacaron ese ‘bicho’, sin eso es un gran paso para cantar victoria y haber derrotado el cáncer. No fue fácil, falta la última etapa de sanación, pero vamos bien”, concluyó.

Rápidamente, la publicación se llenó de likes (al menos 24.000) y comentarios positivos, en los que sus seguidores expresaban cuán felices estaban por su recuperación en el proceso, así como le reconocían que se veía mejor su semblante. Incluso, hay que decir que el periodista mostró cómo iba el crecimiento de su cabello nuevo, pues por las quimioterapias había tenido que quitárselo.

Además, entre los comentarios que recibió Diego, hubo uno que destacó y se llevó decenas de likes: el de su esposa, la también periodista del canal Caracol, Alejandra Rodríguez, quien escribió en el clip que Diego, es “lo más hermoso de mi vida ❤️”.

El día de la victoria

Entre tanto, desde que se conoció la noticia, decenas de personas llamaron al comunicador como alguien valiente, en redes sociales, luego de enfrentarse a una dura lucha contra el cáncer, desde que fue diagnosticado el pasado mes de enero.

No obstante, el pasado 6 de junio, a través de Instagram, volvió a lanzar un mensaje de victoria, en el que informó que dicho sarcoma le fue extraído y reveló las buenas nuevas: ya no hay cáncer.