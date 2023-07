$!Diego Guauque volvió a hablar de su lucha contra el cáncer y reveló que perdió un órgano

“Me dice el doctor: ‘hermano, otra vez tocaba entrar a cirugía y sí o sí tocaba sacar eso, pero no iba a ser gratis’: es decir, había que hacer un sacrificio, podía ser que me extirparan el riñón o una intervención en la vena cava”, declaró el comunicador, dejando claro que la vena tuvo que ser intervenida y todo salió a la perfección, haciendo la salvedad de que su páncreas no necesitó ningún tipo de intervención.

“Yo estaba tranquilo, pero había angustia y zozobra, esa se la llevaron mis familiares. Cuando me despierta mi esposa, sabía que despertaría en una UCI, le pregunto cómo me fue y ella, entre lágrimas, me dice que bien, me dijo que no hubo necesidad de intervenir el páncreas. Le dije que si me sacaron el ‘bicho’ ese, y me dijo que sí, asegurando que nos fue mejor de lo esperado”, agregó el periodista en su entrevista.

Aunque Diego ya le reveló a sus seguidores que está fuera de peligro con su cáncer, que ya logró domar y erradicar, aún tiene que seguir con algunos tratamientos médicos para poder retomar su vida cotidiana, en la que no solo disfruta de la presencia de su familia, sino que recorre a todos Colombia buscando historias extraordinarias de interés público, para así realizar lo que ha hecho durante 15 años seguidos: el periodismo.

Ahora, Diego sabe muy bien que aunque el periodismo es su pasión, lo retomará en el momento preciso cuando ya tenga su vida íntima organizada, mientras tanto su salud es su prioridad.

“Es que, por ahora, no pienso en el regreso a la vida laboral. Mi prioridad es sanarme por completo. Aún me canso. Me acaban de extender la incapacidad justamente por eso. Además, entro en proceso de radioterapia porque, pese a que ya me sacaron el sarcoma, hay que asegurarse de que no haya quedado algún rastro en el organismo”, declaró en entrevista con SEMANA.