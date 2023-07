Diomedes Díaz: un video revela el secreto de su afinación vocal

Un video inédito del fallecido artista vallenato Diomedes Díaz ha causado sensación en las redes sociales. En las imágenes se ve al ‘Cacique de La Junta’ preparándose para un concierto, mientras entona la canción ‘La sombra’, uno de sus éxitos.

El video fue compartido por algunos portales vallenatos, que quisieron recordar al ídolo de la música popular colombiana. En el clip se aprecia cómo Diomedes Díaz afinaba su voz con maestría y sentimiento, demostrando su talento y dedicación.

“Me he perdido tantas cosas que me enguayaban al recordarlas, porque son cosas del alma que yo no olvido en un momento (bis). Perdí un amor, por ejemplo, y por eso sufro esta pena, que me tenía tan contento y hoy ni la sombra me queda”, canta Diomedes en el video.

Además, se observa la presencia de su esposa Consuelo Martínez, quien lo maquillaba y peinaba antes de salir al escenario. Ella fue una de las personas más cercanas al cantante, quien le dedicó varias canciones.

Diomedes Díaz murió el 22 de diciembre de 2013, a los 56 años, dejando un legado musical incomparable. Sus canciones siguen sonando en las emisoras y fiestas del país, y sus seguidores lo recuerdan con cariño y admiración.

Sin embargo, su vida estuvo rodeada de polémicas. Una de las controversias más grandes de Diomedes Díaz fue la acusación de haber asesinado a Doris Adriana Niño, una de sus más fervientes fanáticas, en 1997. Este caso judicial resultó ser muy polémico y lleno de irregularidades, tanto que 25 años después ha revivido en un documental de Netflix titulado “Diomedes: el ídolo, el misterio y la tragedia”.

Otro tema controversial en la vida de Diomedes Díaz fue su relación con el consumo de drogas y los carteles de la droga. Además, después de su fallecimiento, hubo controversia entre sus hijos por la sucesión de sus bienes.