¡Directo al cora! El emotivo mensaje de Karol G a sus fans antes de su concierto en el Mañana será bonito Fest

El ambiente de fiesta, alegría y diversión se siente a pocos metros de la tarima dentro del estadio Atanasio Girardot, que está a pocas horas de recibir a “La Bichota”, Karol G, en el concierto más esperado del año en Colombia, en el Mañana Será Bonito Fest.

Y en la antesala de lo que será el primero de los dos conciertos de la cantante paisa en Medellín, La Bichota publicó un emotivo mensaje para todos sus fans y seguidores, que esperan con ansias cantar todas sus canciones en las tribunas del máximo escenario de los antioqueños.

Por medio de sus historias de Instagram, la cantante le llegó a sus seguidores al corazón con un mensaje acompañado de unas fotos de tal vez, una noche antes, preparando todo lo que será este festival en el Atanasio.

Lea también: Le hicieron cambio de look a habitante de calle y descrestó con su belleza, ¡podría ser modelo!

“No sé cómo explicar lo que siento en este momento. Mi casa es el lugar donde empezó el sueño, las ganas, la motivación, donde dimos el primer paso. Quien soy, como me expreso y como hablo, lleva mi bandera colombiana a cada lugar al que voy. Estas últimas semanas han sido de muchos nervios y mucha ansiedad, pero cada día de estos últimos años y de este último año en especial, han sido de disciplina dura, de trabajo, de compromiso, de dar más de lo que yo misma he creído posible por mí y por ustedes y hacerlo sentir orgullosos”, escribió la cantante paisa.

Después, “La Bichota” se refirió a su público agradeciéndoles por el apoyo a lo largo de su carrera, afirmando que si no hubiera sido por el apoyo de todos, ella no sería la artista que es hoy en día.

“Respeto mucho a mi público, respeto el hecho de que compren un ‘ticket’ para ir a verme en concierto, valoro mucho que crean en mí y me alegra mucho saber que mi música los acompaña en la vida. (...) ¿Quién dijo que nadie es profeta en su tierra, cuando a mi Colombia me lo ha dado todo?”, continuó el mensaje para sus fans.

Le puede interesar: Personajes de ‘Rigo’ que no se pueden ni ver en la novela; son primos en la vida real

“Se me salen las lágrimas al saber que mi año termina en casa, en la ciudad que me vio nacer y la que creyó en mí primero que cualquier otro lugar. (....) Espero de todo corazón que se disfruten lo que he preparado con tanto amor para ustedes”, concluyó Karol G.

Con este par de conciertos, la cantante oriunda de Medellín, espera poder cerrar un año de éxitos para su carrera musical.

Ahora, con este mensaje, espera generar miles de emociones en el Atanasio con el fin de brindarle el mejor espectáculo a la gente de su casa. Más de 44 mil almas, verán en vivo y en directo a “La Bichota”.