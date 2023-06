$!Duras revelaciones de Shakira ante tribunal sobre relación con Piqué: “Había mucha inseguridad por ambas partes”

“Era una nómada, una persona sin raíces ni estabilidad. Es uno de los precios más altos que he tenido que pagar por mi carrera”, dijo la barranquillera ante el juez del caso.

Uno de los aspectos relevantes a destacar sobre su declaración, es que Shakira aseguró que solo se radicó en España hasta el año 2015 y desde ese momento se podrían tener en cuenta sus tributaciones. Además, dijo que antes de ese tiempo era una persona que viajaba mucho y no tenía una vivienda estable.

Recientemente, el diario El País de España reveló las declaraciones que Shakira dio ante el tribunal de este país. Durante más de 80 minutos, la barranquillera destacó varios puntos importantes relacionados con su llegada a Barcelona, su relación con Gerard Piqué y el motivo por el cual no pagó impuestos durante los primeros años tras su mudanza.

La relación de Shakira con Piqué

A pesar de que su relación amorosa con Piqué inició en 2011, la colombiana dijo que para ese tiempo no vivía el país europeo porque apenas se estaba conociendo con él, lo que en teoría no la hace tener obligaciones tributarias con Hacienda. “En 2011, cuando empiezo a salir con él, casi no nos veíamos. Tiene 23 años, 10 años menor que yo”, dijo la colombiana.

Durante el relato de la cantante también salieron a relucir varios detalles sobre su la relación con el exfutbolista Gerard Piqué, con quien empezó a tener un noviazgo a distancia desde el año 2011.

Le interesa: ¿Quién es el papá del hijo de la actriz Alina Lozano?

Shakira afirmó que jamás se imaginó vivir en España y menos mudarse con “ese niño con barba que estaba increíble”. Señaló que no estaba segura de que la relación con Piqué fuera a terminar con algo tan serio por la diferencia de edad y porque él “era un loquito en esa época”.

También dijo que al inicio de su relación hubo celos, ya que “era una relación muy incipiente” y que “había mucha inseguridad por ambas partes”. Incluso, aseguró que cuando empezó con Gerard aún había heridas abiertas por su antigua relación con Antonio de la Rúa.

Las declaraciones que ofreció Shakira ante el tribunal relacionadas con su relación con Piqué fueron esenciales para construir la historia de su vida desde que llegó a España y de esta manera construir una línea del tiempo para intentar resolver su problema con las autoridades de este país.