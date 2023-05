Ed Sheeran absuelto en caso de plagio de canción de Marvin Gaye

Un tribunal estadounidense dictaminó que el músico británico Ed Sheeran no copió la canción ‘Let’s Get It On’ de Marvin Gaye para componer su éxito Thinking Out Loud’. Los herederos de Ed Townsend, co-compositor de Marvin Gaye, habían acusado a Sheeran de haber plagiado la canción para componer su tema.

Sheeran había negado haber robado elementos de la canción para su éxito mundial de 2014. Durante el juicio, el artista británico cantó y tocó partes de Thinking Out Loud con la guitarra y dijo que había escrito la canción en su casa de Inglaterra con su amiga Amy Wadge, y que se había inspirado en sus abuelos y en una nueva relación sentimental que acababa de empezar.

La abogada de Sheeran, Ilene Farkas, dijo a los miembros del jurado que las similitudes en las progresiones de acordes y ritmos de las dos canciones eran “las letras del alfabeto de la música”. “Son elementos básicos de la música que los compositores deben tener libertad para utilizar ahora y siempre, o todos los que amamos la música seremos más pobres por ello”, argumentó.

Este veredicto pone fin al caso de derechos de autor que los herederos de Ed Townsend habían abierto contra Sheeran.