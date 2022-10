Ed Sheeran actuará en Norteamérica pero evita Nueva York, pendiente de juicio

El cantante británico Ed Sheeran anunció este lunes que actuará en Norteamérica en 2023 como parte de su gira “Mathematics”, pero evitó incluir una parada en Nueva York, donde ha sido recientemente llamado a un juicio por violación de derechos de autor.

Además: El colombiano Feid anuncia una gira por 14 ciudades estadounidenses

Sheeran, que está promocionando su álbum “=”, dará veintiún conciertos en Estados Unidos y Canadá entre el 6 de mayo (Arlington, Texas) y el 23 de septiembre (Inglewood, California), con dos incursiones en Canadá, el 17 de junio (Toronto) y 2 de septiembre (Vancouver), según indicó en Twitter.

No obstante, la gira norteamericana pasa de largo por Nueva York, donde un juez decidió la semana pasada convocar al cantante a un juicio ante jurado en un tribunal federal por supuestamente usar elementos del famoso “Let’s get it on” de Marvin Gaye en su éxito “Thinking out loud”.