El amargo cumpleaños de Nina Caicedo

Su deseo se vio truncado por la agresividad y los malos tratos de las autoridades migratorias mexicanas, las cuales no solo le impidieron el ingreso a ese país sino que, además, la hicieron esperar por un buen rato en el aeropuerto hasta que fue deportada a Colombia.

Q’HUBO se puso en contacto con Caicedo, quien confirmó que ya se encuentra sana y salva en su casa. Así fue el agridulce cumpleaños de la artista chocoana.

Su infernal llegada al paraíso

Nina le contó a Q’HUBO que una vez llegó a Cancún, procedente de Bogotá, cumplió con todos los trámites de rigor que se requieren para ingresar a México.

“Ante una oficial de inmigración acredité todos los requisitos para entrar al país azteca. Tenía todo los documentos en regla, y eso mismo me lo dijeron los mismos oficiales de migración. Pero, después de la entrevista que me hicieron, me inadmitieron debido a que tenía una alerta migratoria”, nos relató la actriz de ‘Enfermeras’.

Caicedo nos explicó que dicha alerta migratoria la llevó a ser inadmitida en México. Esto se le generó debido a que años atrás ella dejó a medias un proceso para regular su situación migratoria en dicho país.

“Me encontraba haciendo un proceso de selección para participar en una serie mexicana pero, al ver que no se dio la oportunidad, regresé a Colombia, en donde conseguí otro trabajo”, le explicó Caicedo a Q’HUBO.

Malos tratos

Una vez el encargado de Migración decidió que Caicedo no podía ingresar a México, la envió a un cuarto aparte en donde, cuenta ella, “estuve incomunicada, sin comida y sin tomar ni siquiera un vaso con agua, desde las 6:00 a. m. Finalmente me llevaron agua y un sándwich a las 4:00 p. m. porque me comuniqué con el consulado y le conté mi situación. En el cuarto habían ratas y colombianos inadmitidos, sin poder hablar con sus familiares”

Por fin, la prensa colombiana y el consulado nacional ejercieron presión para que ella fuera sacada a un lugar mejor a eso de las 6 p. m., cuando la condujeron a un avión que la trajo a Bogotá hacia las 2:00 a. m. ¡No hay derecho! Recordemos que la actriz es hija del músico Nino Caicedo.