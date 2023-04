El cantante Anuel reconoció tener una hija colombiana

La vida personal del cantante de reguetón Anuel siempre ha salido a la luz pública y esta vez no fue la excepción, pues se conoció que el boricua sostuvo una relación con la modelo colombiana Melissa Vallenilla y fruto de ese amorío nació una niña.

Melissa Vallenilla es una joven que nació en Houston, Texas, pero que tiene raíces colombianas gracias a sus padres, es por eso que ha estado involucrada en la farándula latina.

El escándalo con la modelo surgió desde el año pasado, cuando la mujer aseguró que había conocido a Anuel mucho antes de que él sostuviera una relación con Yailin.

Se conoció que ante la noticia el cantante habría negado ser el padre de la niña, pero con una prueba de ADN confirmó que sí era su primogénita.

De esa manera, a través de un post junto a su hijo Anuel confirmó que tiene dos hijas.

Además de eso, el cantante manifestó que no tendría corazón para abandonar a una hija y dijo lo siguiente “No puedo ni dejaré nunca una hija abandonada. Nunca, no importan las circunstancias de cómo pasó todo... mi corazón no me da la opción de abandonar y no amar una hija. [Gianella] Es mi hija y la amo sin haberla visto aún, más desde que vi a Catta (Cattleya) por primera vez, ese amor que conocí con Cattleya me abrió los ojos a que tenía que estar presente para mi otra hija”

“Ella salió con mucha maldad diciendo que estuvo conmigo 10 meses cuando yo solo la vi 4 o 5 horas nada más. Dije que era una mentirosa en un directo porque solo fue una noche y también digo que eso fue cuando yo todavía no conocía a Yailin y ya había cortado con Karol G. Llevaba casi un año soltero”, expresó Anuel.