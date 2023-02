Un tribunal federal de Chicago (EE.UU.) sentenció hoy al cantante R. Kelly a 20 años de cárcel por abuso sexual de menores, aunque cumplirá la mayor parte de esta condena de manera simultánea con los 30 años de prisión que una corte de Nueva York le impuso en junio pasado por otros delitos.

El juez federal del tribunal del Distrito Norte de Illinois (Chicago), Harry D. Leinenweber, explicó que Kelly cumplirá 19 de los 20 años de cárcel a los que fue sentenciado hoy al mismo tiempo que la condena anterior. El año de prisión que faltaría lo cumplirá al año siguiente de hacer los 30 años de cárcel.

De esta manera, Kelly (56 años), condenado hoy por tres delitos de abuso sexual de menores y tres de pornografía infantil, pasará un total de 31 años entre rejas.

Esta era una de las demandas de la defensa del intérprete de “I Believe I Can Fly”, que esgrimió que el artista ya estaba cumpliendo “cadena perpetua de facto” y que en el “improbable” caso de que sobreviviera, no había “razón” para pensar que reincidiría como “un señor de más de 80 años”.

El juicio de Chicago se basó en las acusaciones de cinco menores que sufrieron abusos por parte de Kelly a finales de la década de 1990 e incluso cuatro de ellas fueron filmadas en videos explícitos.

Una de las testigos durante el juicio, una mujer de ahora 37 años, habló ante el tribunal bajo el seudónimo de Jane y declaró que Kelly la obligó a “cientos de actos sexuales” desde los 15 hasta los 18 años.