El cineasta chileno Nicolás López es declarado culpable de abuso sexual

La Justicia chilena declaró este martes culpable al cineasta chileno Nicolás López de delitos de abuso sexual consumado contra dos actrices, mientras que desestimó las acusaciones de violación y ultraje público.

El juez, sin embargo, desestimó la acusación de violación contra una mujer que habría ocurrido en Viña del Mar en 2004, cuando la afectada tenía 17 años y era menor de edad.

“La prueba de cargo fue insuficiente para acreditar más allá de toda duda razonable la existencia del tipo penal de violación propuesto por los acusadores”, afirmó el magistrado.

El fiscal a cargo del caso aseguró por su parte que López borró más de 2.700 mensajes de WhatsApp en medio de la investigación, textos que luego fueron recuperados en peritajes.

Los abusos de López, que se hizo conocido en el mundo del cine con películas como “Qué pena tu vida”, “Promedio rojo” y “Hazlo como hombre”, fueron destapados por un reportaje publicado en el diario El Mercurio el año 2018, que recogió las acusaciones de distintas modelos y actrices.

En dicha publicación, ocho actrices que han trabajado con él aseguraron haber vivido situaciones en que se sintieron vulneradas.

Una vez conocido el caso, Netflix anunció la revisión de sus vínculos con el director chileno, cuyas películas habían sido licenciadas por la plataforma.

“Hoy terminan cuatro años de calvario. Quiero reiterar lo que he dicho siempre: Nunca he violado a nadie, jamás he abusado de nadie. Estoy consciente de que mis palabras pueden haber ofendido, pero nunca con intención de causar daño”, señaló López el lunes antes del veredicto final.