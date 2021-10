El doloroso testimonio de mujer que fue novia del actual rey vallenato

Viana Suárez, denunció ante la Fiscalía al acordeonero, descendiente de la etnia arhuaca, por propinarle presuntamente una golpiza, cuando se encontraban en un hotel en Valledupar.

La joven de 22 años expresó a través de un comunicado “Soy mujer Vallenata y tristemente otra de las tantas colombianas que ha sido víctima de violencia de género. Fui agredida por el hoy rey vallenato José Ricardo Villafañe Álvarez; lo digo con fundamentos pues hoy cursa en su contra un proceso penal y aunque no deseo recordar la tragedia a la que me sometió esta nueva desdicha me obliga a pronunciarme”.

Asimismo, Viana Suárez mencionó que conseguir el mayor permio del Festival Vallenato se debe basar en los valores y la identidad del pueblo vallenato.

“El Festival Vallenato no es solo una corona, son nuestros valores, nuestra identidad, es patrimonio de la humanidad. Los hechos a los que me refiero se presentaron la noche del 31 de Octubre de 2020, en su momento hubo difusión y fueron de público conocimiento, sin embargo los mismos no dimensionan el daño al que fui expuesta como mujer”, dijo.

La mujer reveló que Villafañe Álvarez no ha asistido a la audiencia citada por el Juzgado.

“Hoy en día cursa un proceso penal en contra de Jose Ricardo Villafañe Álvarez, un proceso por lesiones personales agravadas que se ubica en el Juzgado Segundo Penal Municipal de Valledupar con función de conocimiento. El hoy Rey Vallenato sigue actuando de manera cobarde, a la fecha no ha asistido siquiera a la primera audiencia citada. ¿Buscará evadir la justicia?”.

En noviembre del año pasado, Nohamis Carolina relató al ente investigador que estaban en el establecimiento cuando iniciaron una discusión por celos, ante lo cual Villafañe empezó a golpearla a trompadas.

“Estábamos en la habitación, y como a las dos de la madrugada sonó mi teléfono, me llamó un pretendiente borracho, José Ricardo contestó, lo colocó en altavoz; el tipo no me dijo nada comprometedor, solo me estaba dedicando unas canciones, y eso fue motivo para que él cogiera rabia por celos, entonces comenzó a maltratarme”, dijo.

“Me ocasionó heridas en la boca, del puñetazo me afloja un diente y me causa moretones en el pecho, cuando salí de ahí fui a una clínica porque me sentía mal”, dijo la víctima en su momento a funcionarios judiciales que tomaron su declaración.

Por último, la joven hace un llamado a los organizadores del Festival Vallenato manifestando que Villafañe no los representa como cultura.