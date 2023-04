$!El duro momento de la actriz Shannen Doherty: Se separó en medio de un cáncer terminal

Según el sitio web TMZ, la actriz, que vive con cáncer en etapa IV, está solicitando manutención conyugal, asegurando, además, que no existe un acuerdo prenupcial.

Doherty no se refirió al desarrollo del divorcio en Instagram, pero en un post el viernes pasado escribió: “Las únicas personas que merecen estar en tu vida son las que te tratan con amor, amabilidad y respeto total”.

“El divorcio es lo último que Shannen quería”, declaró la publicista de Doherty, Leslie Sloane, en un comunicado enviado a los medios estadounidenses. “Desafortunadamente, ella sintió que no le quedaba otra opción”, anotó.

“Definitivamente tengo días en los que digo: ‘¿Por qué yo? Y luego digo: ‘Bueno, ¿por qué no yo? ¿Quién más? ¿Quién más aparte de mí se merece esto? Ninguno de nosotros lo merece”, aseguró Doherty al programa “Good Morning America”.

¿Qué pasó entre Shannen Doherty y Fran Drescher?

En marzo pasado, Doherty denunció a través de Instagram que el Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés), comandado por Fran Descher (“La Niñera”) desde 2021, le dio la espalda, a pesar de llevar trabajando desde que tenía 10 años.

En su mensaje, Doherty, además de hablar del sindicato, etiquetó directamente a Drescher, animando a la actriz a que responda a la situación por la que ella está pasando.

“Fran Drescher, tengo curiosidad por personas como yo, que han trabajado desde que tenían 10 años y han pagado cuotas, cómo cuando no podemos trabajar por razones de salud, nuestro sindicato nos abandona”, escribió.

“Creo que podemos hacerlo mejor para todos nuestros miembros y creo que eres la persona para hacerlo. El seguro de salud no debería basarse en los ingresos anuales. Es una contribución de por vida. Y para mí y muchos otros, hemos pagado una vida de cuotas para ser canceladas, solo porque no cumplimos con sus criterios actuales. No está bien”, señala publicación de la actriz de 52 años.