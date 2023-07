$!El emotivo discurso de Shakira que provocó una ovación en los Premios Juventud

La cantante colombiana Shakira fue la máxima galardonada anoche en los Premios Juventud que se llevaron a cabo en San Juan, Puerto Rico. Sin embargo, no fue todo sonrisas, sino que ofreció un discurso conmovedor, el cual fue dedicado a sus fanáticos y a Milan y Sasha, sus hijos.

Al subir a recibir cada estatuilla, hubo aplausos y sonrisas, pero en un momento Shakira decidió brindar un emotivo discurso dedicado a Milan y Sasha, sus hijos de 10 y siete años, respectivamente.

“Es verdad que como artista he tenido la inmensa suerte de trabajar con un increíble sello discográfico y de colaborar con increíbles productores y artistas, pero mi mayor suerte es la de tener los fans que tengo, cada día ustedes me inspiran a superarme y a no rendirme”, empezó la colombiana.

Y agregó: “Cuando tuve dudas sobre mí misma, ustedes hicieron que volviera a creer en mí. Cuando me sentí frágil, me llenaron de fuerza, cuando me sentí sola me acompañaron, me protegieron, me mostraron su lealtad. Celebran conmigo mis alegrías y me acompañan en todas mis luchas y por ustedes quiero ser un mejor músico, una mejor artista y si se puede una mejor persona”.