El famoso dueño de circos, Raúl Gasca, fue víctima de violento atraco

Según el dueño de Circo Hermanos Gasca, se encontraba en un costoso palco en la feria en compañía de varias personas presenciando los artistas que se subían a la tarima, cuando fue víctima de un robo.

“Después de la presentación de Maluma voy al baño con un amigo y cuando estábamos haciendo la fila se armó una pelea. Yo me corro para atrás y siento que me halan las cadenas por la espalda y me arañaron”, contó. De esa acción le quedó una marca en el cuello.

Gasca afirmó que este sujeto pretendía robarle sus costosas cadenas, pero que él hizo todo lo que estuvo en sus manos para que el bandido no se saliera con la suya. Además, manifestó que cree que le echaron algo porque le ardía el rostro.

“Siento que me halan, yo me agarro las cadenas y cuando me volteo el tipo me seguía halando y yo forcejeaba. Otro me pegó por el brazo y luego siento algo que me echaron en la cara. Yo me quedé con la cadena más delgada y de repente cuando volteó ya no los vi. Se me llevaron la cadena más gruesa, muy cara”, contó.

A Raúl los bandidos le quitaron las ganas de seguir participando en la Feria, pues también fue testigo de otros hurtos y afirmó que la inseguridad en la capital vallecaucana está disparada, en especial estos días en los que están llenos de turistas.

“No solo me robaron a mí, a muchísima gente. Me rompieron la camisa. Fue una experiencia bien fea. La chica que estaba en el palco de al lado dijo que le robaron el celular y que le pusieron como escopolamina porque se desmayó. A la salida seguían robando y me echaron algo en el brazo que me empezó a arder”, concluyó el mexicano.