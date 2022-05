El Festival Cordillera, ¿paga la deuda del Jamming?

Maná, Caifanes y Los Fabulosos Cadillacs son las cabezas del line up del Festival Cordillera, que será el 24 y 25 de septiembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Un evento que se anuncia como el primero con conciencia ambiental en América Latina, pues por cada transacción realizada, sembrará un árbol en el Páramo de Las Cuchillas, en Cundinamarca, con la Fundación Al Verde Vivo.

También van a colaborar con la reforestación de especies de Bosque Alto Andino, la siembra de árboles nativos en la cuenca alta del Río Bogotá y el programa Carbono Neutro del Instituto Distrital de Recreación y Deporte-IDRD de la capital.

Serán tres escenarios, que apunta a convertirse en otro evento anual en el calendario de conciertos latinoamericano. Las entradas estarán disponibles desde $440.000 m,ás servicio el combo de dos días, en preventa exclusiva con el Grupo Aval del 10 al 12 de mayo, en www.ETicket.co, y el 13 de mayo saldrán para todos los medios de pago.

El cartel del festival recuerda mucho al espíritu del Jamming, cancelado en marzo, pues en ambos carteles se encuentran Caifanes, Vicentico (el vocalista de Los Fabulosos Cadillacs), Los Auténticos Decadentes y Molotov, pero el Frestival Cordillera tendrá además a Zoé, Café Tacvba, Draco Rosa, Julieta Venegas, Mon Laferte, Babasónicos, Toto La Momposina, No Te Va Gustar, The Wailers, Piero y La Etnnia, entre otros. Un line up pensado en públicos más adultos, que tiene a estos artistas en sus recuerdos o las gustan las propuestas alternativas latinoamericanas.