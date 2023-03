En las redes sociales circula el video del incómodo momento que tuvo que pasar el actor colombiano, Daniel Arenas, luego de que la actriz mexicana, Lyn May, intentara besarlo a la fuerza en pleno programa en vivo.

La inusual escena tuvo lugar en la mañana del pasado 16 de marzo, en el programa ‘Hoy día’ de Telemundo, en el que Daniel Arenas es presentador. Allí asistió como invitada, Lyn May, y Arenas fue el encargado, junto a su compañera Penélope Menchaca, de darle la bienvenida.

En ese momento fue cuando la actriz mexicana de 70 años, inició con las insinuaciones, empieza a rozar la pierna y tomar la mano de Daniel Arenas, quien se mostro bastante incómodo ante las actitudes de Lyn May, tal y como quedo registrado en un video.

En otro segmento del programa, la actriz mexicana le pide al colombiano que la abrace y él accede, pero ella aprovecha la cercanía e intenta robarle varios besos. No obstante, el actor colombiano corre la cara y se niega.

“Tan bella, muchas gracias. No, no, perdóneme, pero no. Soy un caballero y tengo que respetar a la mujer que me espera en casa (...) Me siento muy bendecido de tenerte aquí... no estoy nervioso, estoy contento de tenerte aquí”, expresó Arenas.

Luego de que se conociera el video, en las redes sociales han llovido muchos comentarios que han calificado como “acoso” y rechazado las actuaciones de Lyn May.

“Dios miooo pobre hombre, que acoso, así no, deben respetarlo”, son algunas de las reacciones.