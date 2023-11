El incómodo momento que vivió Kimberly Reyes en su viaje a España

En ese instante, el vendedor que estaba muy cerca, con un tono severo, le dijo: “Las flores no se pueden tocar”. Reyes le contestó: “No las estoy tocando”, y el hombre agrega: “Si las está tocando, que la estoy viendo”.

No obstante, un incidente peculiar atrajo la atención, ya que la modelo también fue reprendida por un hombre. El momento quedó registrado en video, mostrando a Kimberly mientras observaba algunos ramos de flores y tocaba delicadamente uno de los capuchones que los cubría.

Utilizando las historias de su cuenta de Instagram, la colombiana optó por expresarse después de que un seguidor le preguntara cómo se sintió frente a ese incidente. En respuesta, argumentó: “No les miento, me sentí como un poquito rara porque además conozco mucha gente en España que es superdivertida, pero lo que pasa es que aquí tienen una manera de pronto de hablar que es un poco distinta a la de nosotros, sin embargo, pues no las compre, sencillo”, dijo Kimberly al contar que pensó en dárselas a una amiga.



Durante este mismo viaje, pero algunos días antes, Kimberly Reyes ya había enfrentado un "pequeño contratiempo", según sus propias palabras. Según su relato, todo sucedió en medio de las carreras en el aeropuerto, donde revisaron su maleta enviada a la bodega. Desafortunadamente, en esta ocasión decidió guardar sus pulseras especiales y de alto valor en la cosmetiquera, y así fue como desaparecieron.

“Pero fatal que estas cosas pasen con las aerolíneas. No sé, no entiendo cómo no tienen cámaras ahí. Ya lo que fue, fue”, dijo la actriz.