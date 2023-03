$!El influencer ‘La Liendra’ se las dio de ‘jeque’ en Dubái y esto le pasó

“Vean como tengo a las bebés, locas por el carro”, dijo ‘La Liendra’ antes de volver a montarse en él. Justo cuando se sentó en el puesto del conductor, un trabajador de movilidad del país árabe se acercó para decirle que moviera el carro, ya que estaba deteniendo a los vehículos que estaban detrás de él.

Vea esto: Video: Carlos Baute y Marta Sánchez cantan “Colgando en tus manos” en pleno vuelo

Esto al parecer no le agradó al influencer, que no tuvo de otra que poner en marcha el vehículo y quitarlo del sitio. “Bueno, nos quitaron, no copiaron de carro estos mari...”, mencionó en tono molesto.

Días atrás se conoció que el influenciador compró una camiseta que había sido usada y autografiada por uno de sus mayores ídolos en el futbol, Cristiano Ronaldo. Según Mauricio, la camiseta costó entre cuatro y cinco millones de pesos colombianos y recalcó que hay camisetas más costosas que pueden llegar a valer más de 15 millones de pesos colombianos.