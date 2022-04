El juicio del siglo: terapeuta cuenta secretos de Johnny Depp y Amber Heard

El juicio por difamación que enfrenta a los actores Johnny Depp y Amber Heard contó en su tercera jornada de argumento orales con el testimonio de la que fuera terapeuta de la expareja, Laurel Anderson, quien afirmó que en la relación hubo “abuso mutuo”.

El tribunal de Fairfaix (Virginia, EE.UU.), donde se está celebrando el litigio proyectó este jueves una declaración grabada de la terapeuta que trabajó para el matrimonio durante 2015 y 2016, tanto en sesiones individuales como conjuntas.

“Ambos fueron víctimas de abusos en sus casas. Creo que él se mantuvo bajo control durante décadas hasta que con Heard se descontroló y se involucraron en lo que vi como un abuso mutuo”, aseguró Anderson.

Al ser cuestionada sobre si Depp fue violento con Heard, la terapeuta afirmó que “sí” y que llegó a ver “múltiples” moretones en la cara de ella.

Posteriormente, Anderson señaló que, en sus sesiones de terapia, la actriz llegó a reconocer que también golpeaba a Depp durante sus peleas.

“Si Depp iba a irse para rebajar la intensidad de la pelea, ella le pegaba para mantenerlo allí porque prefería estar en una pelea a que él se fuera”, relató la terapeuta, tras asegurar que Heard, conocida por su papel en “Aquaman”, tenía pánico al abandono.

El proceso

El protagonista de “Pirates of the Caribbean” y la actriz estuvieron presentes este jueves en una nueva sesión del juicio en el que Depp acusa a su exesposa de difamación por un artículo que publicó en The Washington Post en 2018 después de su divorcio, y en el que se refería a sí misma como una persona que tenía experiencia en lo que “representa el abuso doméstico”.

El proceso, que llega tras un mediático juicio en Londres por otro artículo similar, se está transmitiendo en directo por internet y contará con testigos tan famosos como el actor James Franco o el multimillonario Elon Musk.

De hecho, la primera jornada del proceso estuvo marcada por la dificultad para formar un jurado popular, ya que la mayoría de candidatos conocían el caso y tenían opiniones preconcebidas.

Entre los testigos que ya han intervenido figura una mujer, Kate James, que trabajó como asistente personal de Heard y que retrató a la actriz como una persona “inestable”, que llegó a escupirle en la cara tras una discusión, y se comportaba de forma “verbalmente abusiva” con su equipo.

Un día antes, un amigo cercano del actor, Isaac Baruch, aseguró que era consciente de las discusiones de la pareja, pero que no recuerda haber visto señales de violencia.

Baruch indicó que se encontró con Heard un día después de una supuesta pelea sucedida el 21 mayo de 2016 y no vio ninguna marca en su rostro.

Sin embargo, varios agentes de la Policía de Los Ángeles (LAPD) se presentaron esa misma noche en el edificio del centro de esa ciudad donde la pareja vivía, de acuerdo con las grabaciones tomadas por las cámaras de seguridad del rascacielos, donde Depp era propietario de cinco apartamentos.

El actor pide a su expareja 50 millones de dólares por daños y perjuicios. Por su parte, Heard respondió con una contrademanda en la que alega que el actor ha impulsado una campaña de difamación en su contra y le reclama US$100 millones.

Será la primera vez que los dos famosos se enfrenten ante la Justicia: En el juicio celebrado en Londres, y que Depp perdió, la actriz acudió en calidad de testigo, ya que la acusación era contra el diario británico The Sun por un artículo que calificaba al actor de “agresor de mujeres”.