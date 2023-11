$!El mensaje de Carmen Villalobos tras el fallecimiento de su exsuegro

“Oigan, sé que he estado ausente, pero es que esta semana han sucedido muchas cosas, ha sido como montar en una montaña rusa con una cantidad de eventos que ni siquiera puedo contarles”, comenzó la actriz.

Conmoción en “Yo Me Llamo”: Shakira despierta dudas sobre su relación de Elvis Crespo

a relación amorosa entre los concursantes que imitan a Shakira y Elvis Crespo en “Yo Me Llamo” se hizo pública en el episodio del 20 de octubre. Fotos tomadas de redes sociales/VANGUARDIA

“Ha pasado de todo, de verdad, han sido cosas buenas, cosas no tan buenas, rabias, alegrías, tristezas, felicidad, decepción, estrellones. Y tú dices, miércoles pero qué está pasando esta semana, qué es esto, pero, como siempre, asumiendo cada cosa que llega en la vida ya sea buena o no tan buena, de la mejor manera porque siempre les he dicho que la actitud es lo más importante al momento de recibir esas cosas”, concluyó.

Cerró con una gran sonrisa y quedándose con lo bonito.