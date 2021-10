El mensaje de Valeria Ayos Bossa a sus mordaces críticos

Valeria Ayos Bossa dio grandes batallas para convertirse en la Miss Universe Colombia 2021: no solo se preparó física y espiritualmente para ser una reina integral y participó en certámenes nacionales e internacionales, sino que debió soportar la enorme avalancha de las críticas. Cuando quiso representar a San Andrés, Providencia y Santa Catalina en la edición pasada de Miss Universe Colombia (2020, cuando fue admitida por la organización pero finalmente no pudo participar por contagiarse de COVID-19) recibió una presión enorme que hoy, ya con la corona puesta, ha superado con creces.

¿Qué les dirías a todas esas personas que se opusieron a tu candidatura por San Andrés el año pasado?

-Creo que esa respuesta va muy de la mano de lo que respondí anoche (lunes, en la gala) sobre las diferencias y la importancia de conciliarlas- dijo una Valeria contundente. Para ella, no solo hay que respetar sino que comprender las diferencias, para conciliar y conseguir espacios verdaderamente incluyentes. Ella asegura sentirse honradísima de haber representado a la isla de San Andrés cuando tuvo la oportunidad (en Miss Earth Colombia 2018 concursó por el parque nacional natural Old Providence McBean Lagoon y ganó) y nos cuenta que compartió ese mismo sentimiento al llevar la banda de Cartagena.La cartagenera, de 27 años, nos habla serena, pero feliz y aún no se lo cree: en diciembre viajará a Israel a representar a Colombia en el reinado más importante del mundo.¡Un sentimiento inexplicable!

Sobre la gran noche, asegura que la disfrutó tanto, pero tanto, que la gala se le pasó volando y que no cambiaría ninguno de sus pasos, ni de sus decisiones y mucho menos las respuestas. Obviamente el mejor momento fue cuando escuchó su nombre y supo que había triunfado. Sintió demasiada felicidad, una que raya en lo inexplicable, pero hubo una enorme calma, esa que todos sentimos al saber que cumplimos con nuestro deber.

