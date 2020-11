El músico colombiano Willie Salcedo falleció este jueves por cuenta del COVID-19

La muerte del artista se produjo sobre las 3:30 a.m. en la clínica Cafam de la calle 93, en Bogotá.

Salcedo compuso temas como Corozal, Sincelejo y La estereofónica, entre muchos otros éxitos grabados por orquestas nacionales e internacionales, como la Billos Caracas Boys.

El hijo del famoso Pedro Salcedo, creador de la música de La Pollera Colorá, se convirtió en exponente del folclor de su tierra natal, en uno de los mejores percusionistas del país y cultor de la salsa, unos de sus géneros preferidos.

El confeso amante de la Feria de Cali, fue compositor y productor de varias compañías disqueras. Hizo la banda sonora de la popular novela Las Juanas, en 1997, con la que ganó varios reconocimientos.

Diana Gómez, su esposa y madre de sus cuatro hijos manifestó, a través de su cuenta de Facebook, sentirse agradecida por el tiempo que pasó junto al cantante.

"Hoy le puedo dar infinitas gracias a Dios por el tiempo que me permitió compartir contigo, por cada momento que pasamos juntos. No hay palabras para describir la falta que me harás pero a pesar de que sea duro, es mayor la certeza de que nos volveremos a ver, porque fue Dios quien nos lo prometió y el nunca miente. Confío en que ahora estas mejor que nunca, que solo te nos adelantaste", indicó.

Cabe recordar que 'Willie' formó parte de grupos vallenatos, orquestas de renombre como la de Ramón Ropain, la Orquesta Candilejas, La Tropibomba, La Onda Tres en sus inicios, Los 8 de Colombia, Joe Madrid, Alfredito Linares, La Colombia All Star.