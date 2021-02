El novio de Britney Spears, Sam Asghari, critica a su padre: “es un idiota total”

Esta es la segunda declaración poco común que Asghari ha hecho desde que el documental “The New York Times Presents: Framing Britney Spears” que debutó el pasado 5 de febrero.

La función generó más apoyo, especialmente de otrosestrellas, como Kacey Musgraves y Hayley Williams, para el Movimiento #FreeBritney que tiene como objetivo liberar a Spears de la tutela de su padre, controlando sus finanzas, patrimonio y casi todos los aspectos de su vida personal y profesional desde 2008.

“Ahora es importante que la gente entienda que no tengo ningún respeto por alguien que trata de controlar nuestra relación y constantemente nos lanza obstáculos. En mi opinión, Jamie es un completo idiota”, escribió Asghari en su historia de Instagram. “No voy a entrar en detalles porque siempre he respetado nuestra privacidad pero al mismo tiempo no vine a este país para no poder expresar mi opinión y mi libertad”.

El entrenador personal iraní de 27 años emitió un comunicado para People en el que dio también palabras reconfortantes a Britney, cuyo turbulento ascenso a la fama y prolongada tutela se relata en el desgarrador documental de una hora.

“Siempre he querido lo mejor para mi media naranja, y continuaré apoyándola para que siga sus sueños y cree el futuro que quiere y merece”, dijo Asghari. “Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que está recibiendo de sus fans en todo el mundo, y espero con ansias un futuro normal y sorprendente juntos”.

Asghari y Spears se conocieron en el set de su video musical “Slumber Party” de 2016 y comenzaron a salir más tarde ese año. La relación de la pareja ha sido desde entonces bien documentado en las redes sociales.