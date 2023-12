El oscuro secreto detrás de la enfermedad de Jhon Alex Castaño, casi lo lleva a la tumba

Jhon Alex Castaño compartió su desafiante batalla contra el síndrome de Cushing, en una reveladora entrevista con el programa "Historia Clínica" de Canal RCN. El intérprete de música popular, se sinceró sobre la enfermedad que transformó drásticamente su existencia, llevándolo al umbral de la muerte.

A sus 40 años, tras una opulenta celebración por su cumpleaños, Castaño comenzó a experimentar síntomas físicos inusuales que, en un principio, pasaron desapercibidos. No obstante, la persistente inflamación en su rostro y articulaciones se volvió innegable, impulsándolo a emprender una búsqueda incesante de respuestas y afrontar un diagnóstico desafiante.

Castaño compartió sus experiencias: "Yo siempre he sido un hombre enérgico, pero empecé a sentir los guayabos raros, que me palpitaba el corazón duro, empecé a sentir mucha pereza, sin ánimo, con desaliento y tenía la cara y las manos hinchadas y volvía y me tomaba cualquier chorrito y ya eran tres a cuatro días maluco".