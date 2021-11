El paisa que estuvo por primera vez en la alfombra roja de los Grammy Latino

“Asistir a los Latin Grammy es sentir inmediatamente en las calles que Las Vegas se latiniza. Durante toda la semana se puede hablar español en cualquier momento y eso causa cierta impresión.

El día antes de la ceremonia, el miércoles, fue la noche del Personaje del Año, en esta ocasión fue entregado a Rubén Blades. Fue un show espectacular donde muchos artistas cantaron los grandes éxitos del panameño. Estuvieron en el escenario Marc Anthony, Christina Aguilera, Oscar D’León, Farruko, entre otros. Después se subió el maestro Blades, le entregaron su premio y cantó Pedro Navaja en vivo con su orquesta.

El momento más lindo fue cuando los asistentes se pararon a aplaudir el legado de Rubén Blades. Fue un espectáculo hermoso con unos videos de su historia y testimonios de muchas personas. Vimos su legado musical y social, su legado público, por no decir político.

El jueves 18 de noviembre llegó el día de la ceremonia. El primer evento fue La Premiere, es donde se premiaron esas categorías conocidas como ‘las no comerciales’, tipo El productor del año, música infantil, música de banda, todo lo de portugués, entre otros. Comenzó muy temprano, a la 1:00 de la tarde (hora de Las Vegas) en el Mandalay Resort Casino. Había filas, la gente antes de ingresar debía mostrar el carné de la vacuna o la prueba negativa, todo muy organizado.

Uno de los momentos más emocionantes fue cuando el creador de los Latin Grammy, Emilio Estefan, se me acercó y me preguntó si se podía sentar en la misma mesa que yo estaba porque no tenía dónde sentarse. Ya todo listo, empezó la ceremonia con un show súper lindo, ahí fue donde premiaron la categoría en la que desafortunadamente no ganamos, pero me da mucho emoción que se lo haya llevado la Orquesta Filarmónica porque Paula Ríos ha hecho un muy buen trabajo enfocado en niños, ella es profesora, me dio mucha tranquilidad y felicidad por ellos.

Y llegó el gran momento

Cuando terminó La Premiere, a eso de las 4:40 de la tarde, salieron los asistentes inmediatamente para la noche de los Grammy en el hotel MGM, es como un coliseo, en la parte de abajo estaba lleno de sillas, en las tribunas también. Un orden impecable. ¡Qué montaje! ¡Qué pulcritud!

Había que hacer filas sobre todo por el tema de control por el covid-19, todo muy atrasado por la pandemia, pero muy lindo.

La apertura de Gloria Estefan fue vibrante, llena de colores, de batucadas, esa mujer que con su esposo (Emilio Estefan) abrieron el camino a la música latina en los Estados Unidos. Verla a ella abrir los premios fue un reconocimiento muy bonito.

Después comenzó esa seguidilla de espectáculos con un despliegue técnico impresionante: cambiaban la escenografía para las presentaciones de los artistas entre tres y cuatro minutos. Nadie podía salir del auditorio mientras los Grammy se estaban transmitiendo, solo se podía en los cortes comerciales.

¿De resaltar? Mucho: Christina Aguilera al piano con el productor Julio Reyes Copellom; C. Tangana que se llevó tres premios con su disco El madrileño, es un tipo con un formato tan revolucionario; el colombiano Camilo fue arrollador, ahí tenemos un artista para muchísimo tiempo, en solo dos años ha logrado lo que muchos han conseguido en diez años.

Algo que comprendí fue que los Grammy no premian los discos más oídos ni más famosos. Por ejemplo, en la categoría Grabación del año donde estaban nominados grandes como Marc Anthony, Pablo Alborán, Rauw Alejandro, Camilo, Paula Arenas, Ricardo Montaner, ganó el brasileño Caetano Veloso por la canción Tal vez que hizo con su hijo Tom. Todo esto lo entendí después de hacerme miles de preguntas.

Que haya ganado Canción del año Patria y Vida de Gente de Zona, Yadam González, Beatriz Luengo y otros, por encima de Juan Luis Guerra, J Balvin y Maluma habla que finalmente aquí no se premia los más oídos o cuánta publicidad tiene, sino lo que los miembros de la academia votan. Sí tiene cierta credibilidad el hecho de que no ganen los más famosos. Además, esto fue enviar un poderoso mensaje a la industria.

Hoy puedo decir que esta es una ceremonia internacional donde sí saben cómo hacer el entretenimiento, es absolutamente perfecto.

Era ver turistas afuera del hotel tomándose fotos con los famosos, la alfombra roja es una locura, solo caminan por ahí los nominados, sin embargo, cuando me tocó caminar por ese lugar nadie sabía quién era yo, menos mal no me preguntaron nada”.