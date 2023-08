El participante que fue rechazado en ‘Yo Me Llamo’ y ahora es la sensación en TransMilenio

‘Yo Me Llamo’ es un programa de televisión de origen colombiano que se basa en el formato internacional llamado ‘Tu cara me suena’. El programa busca encontrar a personas que tengan la capacidad de imitar y transformarse en famosos cantantes, tanto nacionales como internacionales.

Recientemente, uno de los concursantes de ‘Yo Me Llamo’ logró llamar la atención de los colombianos y los jurados cuando al escenario llegó el imitador de ‘Arcángel’, quien generó opiniones divididas. Tanto Amparo Grisales como Pipe Bueno se mostraron emocionados por su presentación, pero César Escola no se mostró muy convencido con este participante.

a imagen física, los rasgos característicos del cantante, como su poblada barba y su blanca, además de su cuidada dentadura, le dieron vida al artista Arcángel. Sin embargo, pese a los esfuerzos, el concursante no pudo convencer a los jueces con la interpretación que hizo de la canción ‘Pa’ que la pases bien’.

César Escola fue el que más le reprochó los nervios que tuvo el imitador en tarima; de hecho, el argumento fue complementado por Amparo Grisales, quien no dudó en parar la presentación del chileno que hacía su interpretación.

“Mientras su estilo, barba y gafas me encantan, al escucharlo sentí cierto forzamiento. Arcángel posee esa voz infantil que emana inocencia. Aunque veo al imitador esforzándose, noto un exceso en los rasgueos, algo que Arcángel no hace”, comentó Escola.

Sin embargo, que el cantante no haya causado impacto en ‘Yo Me Llamo’ no significa que no haya sido una sensación en otros espacios, pues aunque no logró continuar en la competencia ha sorprendido en sus presentaciones TrasnMilenio, en la ciudad de Bogotá.