El "ritmo exótico", una apuesta de Tostao para contar al Chocó y sus matices

El primer tema que se conoce de "Exótico pal mundo", el primer álbum como solista del cantante que hace parte de ChocQuibTown, fue grabado junto a la agrupación los Dioses del Ritmo y cuenta los problemas sociales de la sociedad chocoana a través de lo que ocurre cuando se va el suministro de energía eléctrica, algo que también viven en otras regiones de Colombia.

En una entrevista con Efe, Carlos Valencia, cuyo nombre artístico Tostao, es uno de los más reconocidos de la escena urbana de Colombia y América Latina, asegura que la idea era que la canción "no se quedara en que eso es una crítica".

"Yo más que decir que es una crítica, que lo es, también es una radiografía de lo que de lo que son nuestros pueblos en Colombia", explica y agrega que es la misma situación que viven muchos municipios de todo el país.

Crítica Social

Esta canción, justamente, refleja lo que viene haciendo Tostao desde que ChocQuibTown publicó "De donde vengo yo" en 2010, pues la gente de su región, por más dificultades que viva, "siempre está mostrando una cara alegre, que uno dice: ¿cómo hacen?, ¿cómo hemos hecho nosotros como pueblo para mantenernos alegres?".

"Yo soy de las personas que digo que igual todo eso (los problemas) hay que exponerlo para que en algún momento llegue la voluntad de empresas, del Gobierno central o el que sea y se vaya disminuyendo en la brecha de la gente pobre con la gente de clase media y asimismo vamos mejorando la calidad o aumentando la calidad de vida", valora.

El ritmo pegajoso de la canción también fue un argumento para elegirla como el primer sencillo del álbum que publicará pronto, pues cuando la presentó en fiestas y amigos, asegura, que la gente se la empezó a aprender muy rápido.

"Mucha gente me pregunta si todo el álbum viene así y yo digo: pausa caballero, que tampoco se trata de venir aquí a hacer un tratado ni mucho menos, no. Yo doy mi opinión de lo que sé y he vivido, pero a la final yo estoy en la industria del entretenimiento, hay que entretener de alguna manera", añade.

Cultura ante la violencia

La violencia urbana afecta a los niños, a los jóvenes y adolescentes, especialmente en Quibdó, la capital departamental del Chocó, en donde, por ejemplo, el año pasado fueron asesinados más de 150 jóvenes por enfrentamientos entre bandas locales, así como por la presencia de grandes grupos narcotraficantes.

"Quibdó se salió de control en el tema de la violencia y a los políticos que están gobernando (...) les está quedando grande enviarle un salvavidas a la ciudad, al municipio de Quibdó. Se les está quedando grande porque no hacen nada de impacto", expresa.

Es por ello que considera que la cultura, especialmente el ritmo exótico, debe ser una herramienta para que los jóvenes no caigan en manos de los grupos criminales.

"Que esto que está ya en tendencia lo vuelvan tan grande que los pelados en vez de bandas delincuenciales se enganchen con el arte. Los mismos creadores de contenido: en Chocó y en el Pacífico hay mucho influencer ahora. Hay muchas cosas pasando, pero la desconexión que hay entre los que están gobernando y lo que se vive hace que parezca casi que no saben dónde están parados", afirma.

En esa línea, Tostao trabaja en el movimiento "Exótico Pal Mundo", una iniciativa apoyada por el Programa Juntanza Étnica de Usaid y Acdi/Voca que busca promover el orgullo por lo étnico y resalta los aportes del pueblo afrocolombiano y los pueblos indígenas en la construcción de nación.

Justamente en su nuevo álbum, el cantante colombiano colaboró con artistas locales, "del barrio", como Luis Eduardo Acústico, Robbie Vida, Buay Press y Leysong Dj Zaa, entre otros, así como con los Dioses del Ritmo.

Así pues, el trabajo nuevo de Tostao profundiza en ese "ritmo exótico" que está explorando y cuenta con "elementos de la Costa Pacífica, de la Costa Caribe también, de lo urbano y de lo tropical, lo que lo hace exótico".

