$!El susto de Jessica Cediel por ‘presencia extraña’ en “La Descarga”

Como todas las noches, el programa musical “La Descarga”, del Canal Caracol, muestra la competencia y convivencia entre cantantes colombianos en el ‘Campamento Musical’ en el que comparten risas, llantos y experiencias.

En los últimos días los concursantes aprovecharon para hablar de algunas experiencias paranormales que han vivido ellos o personas cercanas.

Una de las concursantes, Dareska afirmó que: “en una de las habitaciones me empezó a doler la cabeza y ganas de vomitar y me dijeron no, ‘lo que pasa es que hay alguien detrás de ti’ y yo dije ‘¿qué?’, era para este lado de los baños”.