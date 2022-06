$!El trauma que le dejaron los biopolímeros a Jéssica Cediel

En la entrevista, Cediel dijo que: “Han sido muchas, quedé con un trauma terrible y es que uno le coge desconfianza a todo. Yo no me hago nada hasta que medianamente confié en que me lo puedo hacer, porque uno perdió la confianza a raíz de este suceso. He trabajado la parte espiritual y psicológica”.

También recalcó que fue un engaño por parte del que era su amigo, quien la llevo a hacerse dichos procedimientos con falsas promesas de mejorar su aspecto: “Un antes y un después total, desgraciadamente caí acá por engaño. Dios me ha dado el camino y no me da pena que haya gente que me pueda juzgar”, aseguro Cediel.

La modelo recalcó que espera que este sea el último procedimiento que se realice: “La gente me pregunta que cuánto polímero tengo, eso no se puede saber, jamás habrá un número exacto. En mi caso me he sometido a estos tratamientos porque quiero limpiar mi cuerpo al máximo de los polímeros”.

Por ahora la presentadora colombiana se encuentra en un proyecto internacional en Miami y está enfocada en su carrera que va en asenso.