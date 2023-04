$!Elianis Garrido aclara si se va a separar a menos de un año de casada

Para sacar de las dudas a todos sus seguidores, la presentadora publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram aclarando toda la situación: “Voy a sacarlos de una duda, una angustia que tienen, me preguntan si yo me divorcié, yo no me he divorciado, yo no me he separado, que yo no muestre mi relación por aquí, fue una decisión antes de casarme desde mi relación anterior dije que no volvía a pasar, tengo mis motivos súper personal y uno de ellos es que yo trabajo del otro lado de la pantalla”, detalló Elianis Garrido.

Cabe recordar que Elianis se casó hace casi un año con Álvaro Navarro, un hombre que no tiene nada que ver con los medios de comunicación.